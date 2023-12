Câmara do Cartaxo investe 9.500 em LED nas escolas do concelho

Investimento no âmbito do programa Iluminar com LED na Lezíria do Tejo.

A Câmara do Cartaxo vai investir cerca de 9.500 euros para colocar iluminação LED em algumas escolas do concelho. A informação foi dada pelo vice-presidente do município, o social-democrata Pedro Reis, em sessão camarária. Este valor corresponde à contrapartida suportada pela autarquia (30%) no âmbito do programa Iluminar com LED na Lezíria do Tejo, integrado no sétimo Plano de Promoção de Eficiência do Consumo de Energia (PPEC).

Pedro Reis acrescentou que esta competência seria das juntas de freguesia mas vai ser o município a custear o investimento por defender que será mais vantajoso e não sobrecarregar as juntas de freguesia.