Em 2022 nasceram, no Hospital Distrital de Santarém, 67 bebés com menos de 37 semanas de gestação e foram recebidos na Unidade de Cuidados Especiais 194 prematuros dos quais 85 foram transferidos de outros hospitais para cuidados especiais e continuidade de cuidados. O número de prematuros no HDS tem-se mantido estável nos últimos anos. A informação é dada a O MIRANTE por José Miguel Nogueira, pediatra no HDS há 30 anos. “É seguro nascer em Portugal e é muito seguro nascer no Hospital Distrital de Santarém”, garante o médico.

O HDS é um hospital de apoio perinatal que recebe todos os prematuros com menos de 37 semanas, mas só tem capacidade de mantê-lo na unidade hospitalar a partir das 32 semanas. Abaixo das 32 semanas de gestação têm que ser transferidos para hospitais centrais e unidades de cuidados intensivos. O pediatra esclarece que a idade da mãe - ter menos de 19 anos ou mais de 40 anos - pode contribuir para um parto prematuro. Stress, tabaco, abuso de drogas, diabetes gestacional, infecções na mãe e malformações do feto são as principais causas para o nascimento de bebés prematuros.

José Miguel Nogueira trabalhou durante 11 anos no INEM na área dos recém-nascidos. Ia buscar prematuros desde Abrantes ao Algarve e levava-os para o hospital em Lisboa para terem acesso a melhores tratamentos. “O que mais fica na memória era quando tinha que ir buscar bebés de 500 gramas ao Algarve, por exemplo, e levá-los para Lisboa. São muito frágeis e temos que actuar com rapidez”, explica. O bebé com menor gestação que o pediatra assistiu tinha 23 semanas e seis dias tendo ficado com algumas sequelas. Os prematuros podem desenvolver, mais tarde, hiperactividade ou défice de atenção.

Segundo dados do pediatra, em Portugal a prevalência de prematuros com menos de 32 semanas é de 1,2%. O total de nascimentos em Portugal abaixo das 37 semanas é de 8%, enquanto a nível mundial é de 12%. A mortalidade infantil abaixo das 28 semanas corresponde a um terço de toda a mortalidade infantil, que é considerada até um ano de vida. “Em Portugal temos uma taxa de sobrevivência muito grande abaixo das 32 semanas”, sublinhou.

Portugal foi o primeiro país do mundo a ter transporte de INEM para recém-nascidos a abranger todo o país sendo que a nível mundial é considerado o oitavo país em que sobrevivem mais prematuros e também em cuidados pré-natais. Os equipamentos são cada vez mais modernos e com capacidade para que o recém-nascido tenha melhor qualidade de vida.