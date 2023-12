Hospital de Santarém inaugura cabeleireiro para utentes internados

Maria Amélia Mendes foi a primeira utente do novo cabeleireiro do Hospital Distrital de Santarém.

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) inaugurou, no dia 27 de Novembro, um novo cabeleireiro situado no piso 10. Trata-se de um projecto dinamizado pela Associação Voluntária do HDS (AVHDS) que visa, sobretudo, cuidar da autoestima e bem-estar dos utentes internados. Ao longo das últimas semanas, a sala que agora é destinada a oferecer momentos de bem-estar, transformou-se num verdadeiro salão de cabeleireiro, graças ao empenho dos voluntários da AVHDS e ao apoio de institutos de beleza da região que doaram equipamentos, mobiliário e diversos produtos.

Maria Amélia Mendes foi a primeira utente do cabeleireiro, mostrando-se muito agradada com o serviço prestado por Eduarda Loureiro, antiga cabeleireira e voluntária da AVHDS. Além dos cuidados ao cabelo, será disponibilizado também serviço de maquilhagem e manicure. É objectivo que em breve os profissionais de saúde do HDS possam também usufruir do novo espaço, em condições a definir.