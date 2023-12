Legionella obriga a encerramento de duches em escola do Entroncamento

Agrupamento de escolas avançou, em comunicado, com proibição de utilização dos duches nos balneários da Escola Dr. Ruy D’Andrade, no Entroncamento, no âmbito do Plano de Controlo e Prevenção da Legionella.

O Agrupamento de Escolas do Entroncamento emitiu um comunicado, no âmbito do Plano de Controlo e Prevenção da Legionella, a informar da proibição da utilização da zona de duches nos balneários da Escola Dr. Ruy D’Andrade. No comunicado, o agrupamento esclarece que os balneários podem ser usados pelos alunos para trocas de roupa, mas a utilização dos duches estará vedada até, pelo menos, dia 11 de Dezembro, altura em que esperam voltar à normalidade depois de realizadas as análises previstas.

Na reunião de executivo municipal, que se realizou a 5 de Dezembro, Jorge Faria foi questionado pela oposição sobre o ponto de situação do caso. O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento garante que não há registo, até agora, de infecção causada pela bactéria, tendo-se tratado de um parâmetro anormal para garantir a segurança de todos os utilizadores. Jorge Faria explicou ainda que recebeu, formalmente, a 30 de Novembro, uma informação do chefe de divisão da detecção da bactéria no circuito de águas quentes sanitárias dos balneários da Escola Dr. Ruy D’Andrade.