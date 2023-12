Obra na ribeira de Rio de Moinhos acende debate na reunião de câmara de Abrantes

Vereador do Alternativacom levantou questões acerca da obra de requalificação de um troço da ribeira de Rio de Moinhos, temendo que ponha em risco a segurança de pessoas e bens. Presidente do município garante que a intervenção ocorre precisamente para protecção das populações.

A reabilitação da ribeira de Rio de Moinhos, uma obra orçada em três milhões de euros, tem feito correr rios tinta entre populares e eleitos locais, que levantam dúvidas acerca do projecto e temem que a ribeira se transforme numa vala gigante, devido ao alargamento do leito, e represente perigo de cheias para as populações das aldeias envolventes. Na última reunião do executivo municipal, o vereador Vasco Damas voltou a acender a discussão, que já tinha sido tema quente na sessão da assembleia municipal, levando para cima da mesa um conjunto de questões e alertas, alguns dos quais deixados pela associação ambientalista ProTEJO- Movimento pelo Tejo e pediu certezas sobre se a intervenção vai trazer melhorias ou mais perigo para as povoações.

Com a obra a decorrer, apesar de um cidadão ter interposto uma providência cautelar, o presidente do município, Manuel Valamatos, criticou a postura do vereador do movimento e afirmou que aquela empreitada se trata de uma intervenção “absolutamente gigante” com o objectivo de pôr fim aos “episódios trágicos” que no passado “puseram a vida das pessoas em causa”. Isto porque, sublinhou, a ribeira não está estruturada, o que leva a que ocorram enxurradas em dias de forte pluviosidade.

Uma das preocupações da ProTEJO, citada por Vasco Damas, prende-se com o alargamento e linearização que está a ser levado a efeito na ribeira que vai “criar uma via rápida para a água que chegará em pouco tempo e em força ao início da aldeia de Rio de Moinhos potenciando uma catástrofe ainda maior” do que aquelas que tem acontecido.

