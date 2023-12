Segurança privada em VFX vai sair mais caro que o previsto

Em causa actualização no âmbito do acordo colectivo de trabalho

O contrato de prestação de serviços de segurança privada nas instalações da Câmara de Vila Franca de Xira, firmado entre o município e a firma Noite e Dia Vigilância Limitada, no valor de um milhão e 187 mil euros, vai ser aumentado em 2.219 euros mensais até ao fim do contrato. A actualização de preços foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara e o documento vai agora para aprovação final em assembleia municipal. A vigência do contrato está estipulada em 12 meses, com a possibilidade de ser renovado por duas vezes cada uma com igual período de duração. A solicitação de actualização de preços apresentada pela empresa terá efeitos retroactivos a 1 de Março de 2023, segundo o documento agora aprovado. O aumento decorre da revisão em alta dos montantes remuneratórios devidos aos profissionais de segurança, decorrente do novo contrato colectivo de trabalho, celebrado em Fevereiro deste ano, entre a Associação Nacional das Empresas de Segurança, Roubo e Fogo e a Associação Sindical da Segurança Privada e outros.