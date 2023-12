Apanhado em flagrante por furto no Entroncamento

Um homem de 32 anos de idade foi detido em flagrante delito no dia 5 de Dezembro pela PSP do Entroncamento por suspeita do crime de furto qualificado. Um polícia que se encontrava na sua hora de folga visualizou o suspeito, já referenciado, a fugir de dois cidadãos, a vítima e um vizinho. O agente da autoridade interceptou o suspeito ainda com os artigos que tinham sido furtados momentos antes da residência da vítima, no Entroncamento.

O suspeito foi constituído arguido e presente a interrogatório judicial, tendo sido posto em liberdade com a medida de coacção de termo de identidade e residência.