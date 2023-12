Três décadas da associação Febre Amarela assinaladas em documentário

“Primeiro ensiná-los, depois aprender com eles” é o nome do documentário que assinala os 30 anos da Associação Febre Amarela e que resume a história da colectividade de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos. Composta por duas dezenas de jovens, dos 21 aos 29 anos, a associação vai estrear um documentário composto por entrevistas a ex-membros e população em geral, nos dias 1 e 2 de Dezembro, às 21h30 e às 16h00, respectivamente, no auditório do Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo. O MIRANTE foi conhecer a associação e o presidente Ricardo Nunes dias antes de assinalarem o aniversário.

Ricardo Nunes explica que a associação começou na casa da avó de um membro, em 1993, e depois transitou para o Espaço Jackson, antigo Hotel Jackson. Inicialmente existia apenas a claque de apoio aos juniores do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo. Para aceder a apoios, a associação foi legalizada e houve uma desassociação da claque. Os eventos com mais impacto da Febre Amarela são o “Glória ao Rock”, festival mais antigo do Ribatejo com 22 edições, a colaboração nas festas da terra, as comemorações do 25 de Abril e o aniversário. A colectividade também realiza eventos desportivos, palestras e espectáculos, sempre com o objectivo de juntar jovens e de manter vivas as tradições. A Febre Amarela tem mais de duas centenas de associados e junta na sede, numa pequena sala do Espaço Jackson, jovens de todo o concelho e ainda de Benfica do Ribatejo, Coruche e Samora Correia. No espaço conversam, discutem ideias, jogam consola e jogos de tabuleiro, entre outras actividades.

Ricardo Nunes organizou o primeiro “Glória ao Rock” aos 16 anos, quando era vice-presidente, e afirma que é daí que vem o lema “Primeiro ensiná-los, depois aprender com eles”. Estudou Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, trabalha numa empresa no Porto Alto, e admite que foram as responsabilidades acumuladas na Febre Amarela que o despertaram para a área da gestão. Conta que todos os fins-de-semana ia a casa para estar com os amigos da associação e com os amigos do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo, onde joga desde os cinco anos. Tal como a maioria dos jovens, vê-se a constituir família na vila.