Abertas candidaturas para programa de apoio ao associativismo em Tomar

A fase de candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo para o ano de 2024 estão abertas e prolongam-se até 31 de Dezembro. O programa promovido pela Câmara Municipal de Tomar abrange todas as associações de natureza cultural, recreativa, social, juvenil, educativa, ambiental, desportiva e lazer que estejam inscritas no Registo Municipal de Associações e cumpram as normas.