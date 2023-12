Aplicação do Hospital de Santarém está mais rápida e tem novas funcionalidades

Hospital de Santarém é um dos poucos hospitais do país com uma aplicação móvel que tenha tantas funcionalidades e rapidez.

A aplicação móvel myHDS foi actualizada e, além de maior rapidez, oferece novas funcionalidades, entre as quais se destaca o acesso aos resultados dos exames e análises de episódios de urgência e internamento, a partilha do código de visita e a disponibilização de notícias do Hospital Distrital de Santarém (HDS). A aplicação visa, sobretudo, facilitar a interação dos utentes com o Hospital, evitando, por exemplo, deslocações por motivos que podem agora ser resolvidos através das funcionalidades disponíveis.

Os utentes podem receber notificações das próximas consultas, cirurgias, tratamentos, exames e análises; consultar os agendamentos de actos clínicos; ou visualizar as preparações de exames e análises. Podem ainda aceder a resultados de meios complementares de diagnóstico; efectivar a sua chegada ao hospital sem se deslocarem ao secretariado clínico ou quiosques, através da senha virtual; receber notificações quando a sua senha é chamada; ou aceder a informação sobre a sala de espera. A app myHDS permite também aos utentes consultar o histórico dos episódios; obter a declaração de presença; consultar as taxas moderadoras em dívida; ou obter informações úteis e notícias relevantes do HDS, entre outras funcionalidades.

Recorde-se que a app myHDS é um dos projectos de investimento implementado pelo conselho de administração, que tem como objectivo a modernização administrativa e tecnológica do Hospital, com vista à transformação digital, privilegiando a vertente humanista e de proximidade com os utentes. O desenvolvimento da aplicação insere-se no projecto “MyHDS – Hospital Digital” cofinanciado pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA 2020), no valor total superior a 995 mil euros, que engloba um Sistema de Gestão Integrado de Atendimento (quiosques digitais), uma plataforma de Business Intelligence e um sistema de virtualização do posto de trabalho.