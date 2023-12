Bombeiros de Benavente à espera de obras no quartel 

Jogo do empurra dura desde Janeiro quando uma intempérie destruiu partes do telhado e da clarabóia do quartel dos Bombeiros Voluntários de Benavente.

Quase um ano depois de uma intempérie ter destruído parte do telhado e da clarabóia do quartel dos Bombeiros Voluntários de Benavente, que tem causado infiltrações e inundações numa das salas de desporto do quartel, a corporação continua à espera que a Câmara de Benavente a ajude a fazer as obras e a resolver o problema. Presidente do município diz que há dinheiro para a intervenção e que a bola está agora do lado da associação.