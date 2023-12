Museu Diocesano de Santarém apresenta pintura de D. José Manoel

A cerimónia de apresentação pública da pintura “D. José Manoel, segundo cardeal, patriarca de Lisboa” vai decorrer no Museu Diocesano de Santarém dia 8 de Dezembro às 16h00. A pintura é uma doação de Maria Manuela de Albuquerque d’Orey Manoel, condessa de Atalaya. Antes da cerimónia há a palestra “ D. José Manoel da Câmara: um retrato de aparato e poder” com Pedro Flor da Universidade Aberta ( IHA-FCSH). Às 17h00 o grupo Laetere Ensemble junta-se ao concerto à padroeira com direcção de José Davide Barros na Catedral de Santarém. No dia 8 de Dezembro celebra-se a Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria.