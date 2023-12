Rio Maior recebe competição de basquetebol juvenil

Etapa da Liga Europeia de Basquetebol Juvenil no Pavilhão Polidesportivo do Complexo Desportivo de Rio Maior começa esta quinta-feira, 7 de Dezembro.

Uma etapa da Liga Europeia de Basquetebol Juvenil (European Youth Basketball League) vai jogar-se no Pavilhão Polidesportivo do Complexo Desportivo de Rio Maior entre os dias 7 e 10 de Dezembro. A equipa Rio Maior Basket/MVP Academy vai disputar o primeiro jogo no dia 7 às 17h00 contra o Grantorino BD. A competição da divisão A do escalão sub-16 masculinos vai colocar frente-a-frente nove equipas de diferentes países como Hungria, Itália, Turquia, Espanha, Suíça, Eslováquia, Itália e Roménia.

O evento, cujo acesso é gratuito, tem como organizadores o Rio Maior Basket e a MVP Academy , em parceria com várias entidades, entre elas o Município de Rio Maior e Escola Superior de Desporto de Rio Maior.