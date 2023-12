Zona verde do Largo Armindo Sttau Monteiro, no Sobralinho, já não vai abaixo. Câmara de Vila Franca de Xira altera projecto depois da contestação dos moradores.

VFX cede aos moradores do Sobralinho e reformula projecto

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira cedeu aos moradores e recuou na intenção de acabar com uma zona verde para criar 17 novos lugares de estacionamento na urbanização situada no Largo Armindo Sttau Monteiro, no Sobralinho.

Em reunião com os moradores a autarquia explicou que o projecto foi reformulado e que a área verde vai manter-se.

Recorde-se que os residentes naquela urbanização entregaram ao presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, uma carta com 62 assinaturas a sensibilizar o autarca para não destruir uma praceta florida a troco de alguns lugares para o carro.

