Alunos de Ourém plantaram árvores em terreno destruído por incêndio

No Dia da Floresta Autóctone, que se assinalou a 23 de Novembro, a Câmara de Ourém promoveu uma acção de sensibilização em parceria com o Centro de Estudos de Fátima (CEF) que visou a plantação de árvores autóctones num terreno municipal existente em Casal Pinheiro, em Freixianda. Os pinheiros e a restante vegetação que existiam no terreno foram destruídos devido ao grande incêndio de 2021, que provocou danos devastadores na zona norte do concelho de Ourém.

Os alunos do Centro de Estudos de Fátima quiseram mostrar solidariedade com o sofrimento dos habitantes de Freixianda prestando um contributo de voluntariado com o objectivo de valorizar a biodiversidade e o património autóctone da zona através da plantação de pinheiros mansos, sobreiros, azinheiras, entre outras árvores.

A acção contou com a presença do vereador da Câmara Municipal de Ourém, que assume o pelouro do Ambiente, Rui Vital, e com a presença do presidente da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo Nunes.