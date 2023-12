Cadastrado detido em flagrante por furto de veículo em Tomar

Um homem de 33 anos foi detido por furto de veículo pela Guarda Nacional Republicana (GNR), no dia 27 de Novembro, no concelho de Tomar. No âmbito de uma denúncia de furto de veículo, o qual tinha sido avistado a circular no Itinerário Complementar n.º 9 (IC9), os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local onde localizaram o suspeito que, ao aperceber-se da sua presença, encetou uma fuga. No seguimento da acção, o indivíduo abandonou o veículo, tendo fugido a pé até ser intercetado pelos militares.

Das diligências realizadas, apurou-se que o suspeito transportava na bagageira diversos objectos furtados. Foi efectuada uma revista pessoal de segurança, uma busca sumária ao veículo e uma busca domiciliária, que resultou na apreensão do seguinte material: um veículo ligeiro; um ciclomotor; um velocípede eléctrico; uma chapa de matrícula; quatro sacos de cimento; uma placa de alumínio; duas navalhas; um alicate de corte. Os bens furtados foram restituídos aos legítimos proprietários.

O detido, com antecedentes criminais por sequestro, roubo qualificado, furto qualificado, tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida, ofensa à integridade física e condução sem habilitação legal, foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coacção de apresentações periódica no posto policial da área de residência.

Em acto contínuo foi dado cumprimento a três mandados de detenção pendentes por roubo, furto e tráfico de estupefacientes, pelo que foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa para cumprimento de pena de prisão efectiva. A acção contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Tomar, Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Santarém e o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Tomar.