Cidadãos de Torres Novas são os novos guardiões do Almonda

Voluntários estão a desempenhar um papel importante na monitorização e protecção das linhas de água do concelho de Torres Novas. Vigiam, limpam, estabilizam as margens e procuram recuperar a ligação da população ao rio.

Guardiões do rio Almonda, que concluíram a sua formação em Novembro, levaram a cabo mais uma acção pensada para melhorar a qualidade ambiental no rio

A manhã fria do último sábado de Novembro podia ser de descanso, mas os guardiões do rio Almonda escolheram fazer a diferença e mobilizaram-se para mais uma acção de monitorização e protecção, dessa vez no açude do Moinho da Cova, na cidade de Torres Novas. Pedro Neves, o guarda-rios do município – profissão que foi formalmente extinta mas que começa a ser recuperada – orienta os voluntários para a realização de uma faxina viva, uma técnica de engenharia natural para estabilização das margens através da colocação de estacas-vivas atadas por cordas, enquanto outros recolhem, para sacos, o lixo que vão encontrando junto à margem.