Duas centenas debateram desafios das comunidades desfavorecidas em VFX

Encontrar novos métodos e formas de conseguir actuar junto das comunidades desfavorecidas foi o objectivo do primeiro de três seminários anuais que vão acontecer até 2025 no âmbito do programa “Comunidades em Acção” que se realizou em Vila Franca de Xira no Celeiro da Patriarcal. Cerca de duas centenas de pessoas falaram dos desafios da educação e desenvolvimento social e o evento teve como objectivo apresentar à comunidade as diferentes respostas sociais que seis municípios da Área Metropolitana de Lisboa estão a tomar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no que às iniciativas de apoio às comunidades desfavorecidas diz respeito.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), enfatizou a importância do programa Comunidades em Acção e a massa crítica dos municípios para conseguirem responder a quem mais precisa. “É trabalhando em articulação com os parceiros públicos e privados que encontramos as soluções adequadas ao desenvolvimento do nosso território”, afirmou, acrescentando que é assim “que se muda verdadeiramente o curso da nossa história local”.

O evento contou ainda com a actuação da Orquestra do Agrupamento de Escolas de Vialonga, um projecto educativo que promove a integração social, combate a exclusão e abandono escolar, estimulando o trabalho em grupo, disciplina e auto-estima. Durante o seminário, foram realizadas duas mesas-redondas, abordando temas como a influência da educação na promoção da inclusão e no combate às desigualdades, bem como o desenvolvimento social como mecanismo de coesão metropolitana e autonomização das comunidades.

A presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Carla Tavares, encerrou o seminário, destacando a importância do programa para quebrar os ciclos intergeracionais de pobreza e exclusão social, de que O MIRANTE já deu nota anteriormente.