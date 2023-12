Filarmónica de Benavente prepara Gala de Natal

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Sociedade Filarmónica Benaventense vai realizar no próximo dia 13 de Dezembro uma Gala de Natal.

A iniciativa está agendada para as 20h00 e vai decorrer na sede da colectividade de Benavente, no salão no primeiro andar.

Estão preparadas surpresas para assinalar a quadra natalícia.