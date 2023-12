Lançada primeira pedra do futuro Centro Social de Alburitel

A manhã de 26 de Novembro ficou marcada pelo lançamento da primeira pedra do futuro Centro Social da Associação Cultural e Recreativa de Alburitel (ACRA). O padre Artur Oliveira procedeu à sua bênção num gesto que pretendeu simbolizar a harmonia entre a fé e o propósito comunitário inerentes ao projecto. Num discurso emocionado, Elias da Silva, presidente da ACRA, lembrou o percurso difícil e longo para se alcançar este momento, agradecendo à Câmara de Ourém pelo apoio e a todos os que contribuíram para concretizar o “sonho”.

Luís Albuquerque, presidente do município de Ourém, enalteceu o papel fundamental da ACRA na comunidade e sublinhou os esforços contínuos da autarquia no apoio a iniciativas sociais. Revelou que, no concelho, estão em andamento ou prestes a começar mais de uma dezena de investimentos na área social, o que demonstra, na sua opinião, o compromisso firme da Câmara Municipal de Ourém com o desenvolvimento social e comunitário. O município, para a realização desta obra, atribuiu cerca de 250 mil euros de apoio. Luís Albuquerque assegurou que, apesar dos desafios, a autarquia está empenhada em “não deixar ninguém para trás”, procurando mais formas de apoio e colaboração para assegurar o sucesso do projecto. “Todos juntos conseguiremos levar a obra a bom porto”, afirmou, com convicção.

Um dos momentos simbólicos da cerimónia foi a colocação de uma cápsula do tempo na primeira pedra. Nela está uma acta assinada por todos os presentes que quiseram eternizar o seu nome neste marco histórico, criando um elo entre o presente e as futuras gerações. O evento não marcou apenas o início de uma construção física, mas também reflectiu o espírito comunitário e a visão que a ACRA e os seus parceiros têm para Alburitel.