Mais de uma centena de burlas e furtos a residências em Azambuja

Os postos da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Azambuja e Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, receberam até 31 de Outubro um total de 120 queixas por crimes de burla e furto a residências. Os dados provisórios da GNR disponibilizados a O MIRANTE mostram que há um aumento de queixas por burla comparativamente com o ano passado e uma redução do número de furtos a residências.

A GNR precisa que até ao último dia de Outubro deste ano foram denunciadas 29 burlas no posto de Aveiras de Cima e 60 no de Azambuja, num total de 89 queixas formalizadas em 10 meses, sendo que nos 12 meses do ano passado houve registo de 95 de queixas. No que respeita a furtos a residências no mesmo concelho, a Guarda, através do Comando Territorial de Lisboa, detalha que em igual período de 2023 foram registadas 13 queixas em Aveiras de Cima e 18 em Azambuja, sendo que em todo o ano de 2022 foram feitas, nos dois postos do concelho, respectivamente, 25 e 23 denúncias.