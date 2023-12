Munícipes do Entroncamento sentem-se inseguros 

Em semana de aniversário da elevação do Entroncamento a concelho O MIRANTE falou com alguns residentes que partilharam a sua visão sobre o município e lamentaram constantes episódios de violência.

Sentimento de insegurança e falta de capacidade de gerar postos de trabalho são algumas das preocupações que os munícipes do Entroncamento têm em relação ao estado actual do concelho. Numa altura em que o ambiente político no Entroncamento tem vivido dias atribulados, nomeadamente com os chumbos de vários projectos por parte da oposição, O MIRANTE foi para a rua na semana em que o município celebrou o 78º aniversário de elevação a concelho para ouvir o que o povo tem a dizer.