Nova greve na empresa Nobre em Rio Maior

O Sindicato Nacional da Indústria Alimentar (STIAC) anunciou que os trabalhadores da empresa Nobre, em Rio Maior, vão estar em greve no dia 11 de Dezembro. As reivindicações dos trabalhadores são: pela negociação de um contrato colectivo para o sector das carnes; salário mínimo na empresa de 910 euros em Janeiro de 2024; pelo fim da precariedade; pela progressão na carreira; pelo dia de aniversário do trabalhador ou de filho até 12 anos; por 25 dias de férias para todos os trabalhadores; por melhores condições de trabalho; por aumentos salariais dignos; pela negociação do caderno reivindicativo; por um acordo de empresa; diuturnidades para todos os trabalhadores; actualização do subsídio de alimentação para 7 euros diários; regularização dos horários de trabalho para as 35 horas semanais.