Segurança Social com falta de funcionários em Samora Correia

A falta de funcionários nos serviços da Segurança Social de Samora Correia está a dificultar a vida às pessoas. Por vezes só há um funcionário no atendimento ao público o que já levou a altercações entre utentes. “Questionei o senhor director da Segurança Social acerca do facto de estar um único funcionário no balcão em Samora Correia. Ele transmitiu que está com dificuldade em encontrar funcionários disponíveis para se deslocarem para o sul do distrito”, disse a vice-presidente da Câmara de Benavente, Catarina Vale.

O Instituto da Segurança Social (ISS)disse ao nosso jornal que desde 1 de Agosto de 2022 o serviço de atendimento de Samora Correia funciona exclusivamente com marcação prévia, com excepção para o atendimento de tesouraria e posto de triagem. De momento, o serviço de atendimento funciona com dois trabalhadores, na sequência de pedidos de mobilidade. A SS garante que está a concluir um concurso para a colocação de novos funcionários neste serviço de atendimento.

Para efectuar marcação no Serviço de Atendimento de Samora Correia a Segurança Social aconselha os cidadãos a fazerem-no través de telefone ou através da aplicação para telemóvel SIGAApp. Os cidadãos têm ainda à sua disposição os serviços de atendimento de Benavente e Salvaterra de Magos que, além do atendimento por marcação, disponibilizam atendimento espontâneo. A Câmara de Benavente disse também que está a tentar ajudar a Segurança Social a encontrar funcionários que estejam disponíveis para irem para aquele serviço em Samora Correia.