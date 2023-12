Seis anos de prisão por assaltar em Santarém

Um jovem de 23 anos residente em Santarém e que nunca teve qualquer ocupação profissional andava a assaltar adolescentes de 13 e 14 anos no centro da cidade e agora foi condenado a seis anos de prisão. Os crimes ocorreram entre Agosto de 2022 e Janeiro de 2023 e no total o arguido atacou oito rapazes, estudantes em escolas de Santarém, quando estes se deslocavam na via pública, mais um adulto. Um dos locais onde o arguido assaltou os menores é no Jardim da Liberdade, a poucos metros da PSP.