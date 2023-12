Vila Franca de Xira vai ser palco da liga portuguesa de Goalball

Mais de 90 atletas de seis clubes nacionais vão competir nos dias 8 e 9 de Dezembro no Pavilhão Municipal do Forte da Casa numa jornada dupla da Liga Portugal OZ Energia de Goalball. O evento contará com a presença de seis clubes: Clube Atlético e Cultural, Sporting Clube de Portugal, Futebol Clube do Porto, Castêlo da Maia Ginásio Clube, ACAPO e Associação Jorge Pina. O evento é fruto da colaboração entre a Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual e a Câmara de Vila Franca de Xira. O Goalball, considerado a principal modalidade paralímpica colectiva em Portugal, destaca-se pela sua intensidade e dinâmica, sendo jogado por atletas com deficiência visual. Todos os participantes utilizam vendas nos olhos exigindo elevada concentração e destreza auditiva. Esta modalidade, segundo o município, não apenas promove a inclusão e a prática desportiva para pessoas com deficiência visual mas também demonstra o talento e a resiliência dos atletas envolvidos. Ao todo vão ser disputadas 12 partidas e os jogos terão início no dia 8 de Dezembro, sexta-feira, a partir das 11h30 e continuarão no dia 9 de Dezembro, sábado, a partir das 10h00.