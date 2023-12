Três mil jovens estiveram nas Jornadas Diocesanas da Juventude em VFX

Vila Franca de Xira foi palco da Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) que levou à cidade mais de três mil jovens da região. A JDJ teve como ponto central o Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, mas os jovens circularam por vários pontos da cidade como o Ateneu Artístico Vilafranquense, a Fábrica das Palavras, o Celeiro da Patriarcal e o Museu do Neorrealismo, onde se realizaram vários workshops dirigidos a jovens entre os 15 e os 30 anos. O programa incluiu orações, workshops, concentrações, concertos e missas.

À semelhança de edições anteriores, existiu um espaço de confissões, designado “Parque do Perdão”, no Cevadeiro, juntamente com um espaço de descoberta de carismas da Igreja, a Feira Vocacional. João Clemente, director da pastoral juvenil do Patriarcado de Lisboa já havia explicado a O MIRANTE os dois motivos para escolher Vila Franca de Xira para organizar a iniciativa: o dinamismo que o executivo municipal tem mostrado nos últimos anos em torno dos jovens e, em particular, o vereador com esse pelouro, João Pedro Baião, mas também o facto de nos últimos 20 anos Vila Franca de Xira nunca ter acolhido a iniciativa. “Esta é uma actividade em que o Papa pede que os jovens se juntem com o seu bispo diocesano e das 18 vigararias existentes em Lisboa apenas Vila Franca de Xira nunca tinha acolhido as jornadas”, explica João Clemente.

Já o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, referiu que o executivo recebeu a novidade com alegria e entusiasmo sendo uma oportunidade para os jovens de toda a região de Lisboa conhecerem o concelho. “É uma honra que o patriarca tenha escolhido realizar as suas primeiras jornadas precisamente aqui em Vila Franca de Xira. É uma satisfação e um reconhecimento a todos os voluntários do nosso concelho que apoiaram na realização da Jornada Mundial da Juventude”, destaca o autarca.