Tribunal arrasa Porto de Lisboa no caso da morte de piloto de barra do Cartaxo

Mas a Relação de Évora confirma a decisão do Tribunal de Santarém que aponta para falhas graves da APL em termos de segurança e formação, que contribuíram para o acidente ocorrido há mais de cinco anos.

Os juízes do Tribunal da Relação de Évora arrasam o recurso da Administração do Porto de Lisboa (APL) no caso da morte do piloto da barra natural do Cartaxo, em 2018, em que tenta ilibar-se de algumas falhas e passar responsabilidades para o falecido Miguel Conceição. A entidade portuária tentou livrar-se de algumas indemnizações a que foi condenada no Tribunal de Santarém, ou baixar os valores das pensões que terá de pagar à viúva e ao filho. Mas o tribunal superior não teve em conta qualquer argumento da APL, mantendo que o acidente se deveu à grave falta de segurança e de formação responsabilidade da entidade.

A APL descarta responsabilidades em relação aos equipamentos de salvamento não serem os adequados. Conclui-se que o “cabo da talha do turco” a bordo da lancha, para içar quem caia ao mar, não tinha altura suficiente, mas a entidade diz que se devia perceber se havia mesmo uma falha no tamanho do cabo ou se tal se devia a outro factor relacionado com a acção do marinheiro que estava na lancha. Também não concorda que houve uma violação da obrigação de fornecer meios e equipamentos de trabalho adequados, argumentando que é imprescindível demonstrar que existem outros mais adequados. Mas os juízes reafirmam que o cabo não era utilizável por estar ressequido o que tornou o seu alcance menor e sublinha que facto de o sinistrado não ter roupa impermeável levou-o a ter menos resistência ao frio da água do mar.

O Porto de Lisboa considera que se devia apurar a condição física do piloto, imprescindível para o apuramento das causas do acidente, salientando que é necessário ter uma boa forma física para o serviço. Mas o tribunal relembra que apesar de o sinistrado ter sido considerado obeso, foi a própria Administração do Porto de Lisboa que o considerou apto ao desempenho das funções. Os juízes confirmam o já decidido na primeira instância, de que o falecido não sabia que o seu casaco tinha uma alça de recuperação lateral, onde poderia prender o cabo enquanto ainda estava consciente. Miguel Conceição ficou agarrado à embarcação até não ter forças e ficar inconsciente.

A ré tentou ainda passar as culpas para o piloto, dizendo que este saltou do navio que tinha auxiliado a sair do porto para a lancha de piloto antes de ter recebido a indicação do marinheiro. Considera que Miguel Conceição violou as regras da operação de desembarque, acrescentando que não vê ligação entre as consequências do acidente e o incumprimento do dever de ministrar formação profissional. Mas o tribunal é taxativo: “se a APL tivesse dado formação ao sinistrado sobre situações de emergência de ‘homem ao mar’ e formação e informação de sobrevivência em água fria, Miguel Conceição estaria mais bem preparado para resistir à situação” e teria um período maior para ajudar a ser resgatado, o que contribuiu para o desfecho. O acórdão da Relação aponta que a ré, ao não ter regulamentação que restringisse a operacionalidade no porto de Lisboa em situações de más condições de tempo e mar, não estava a proteger a segurança dos seus pilotos.