Novidades sobre projecto para acabar com inundações em Minde

Os transtornos que a rede de águas pluviais em Minde têm causado à população continuam a gerar indignação e na última sessão camarária de Alcanena, que se realizou na segunda-feira, 20 de Novembro, Fátima Ramalho, presidente da Junta de Freguesia de Minde, marcou presença para questionar o executivo municipal sobre se existe solução à vista.

Recorde-se que, em Dezembro do ano passado, O MIRANTE deu conta do descontentamento dos moradores face à situação, que ficou pior depois do abatimento do piso na Rua da Associação dos Bombeiros Voluntários de Minde e de várias inundações em espaços públicos. Nessa altura, a empresa municipal Aquanena defendeu a criação de uma solução integrada e definitiva e adjudicou a uma empresa especializada o desenvolvimento de um projecto para a reformulação da rede de drenagem das águas pluviais.

Na última reunião de executivo, o presidente do município, Rui Anastácio, informou a autarca da freguesia que já está feito um estudo prévio e já foram identificados os problemas. Segundo o autarca, as situações surgem de “um mau cadastro da rede de águas e da sobrecarga das condutas”. Rui Anastácio referiu que a solução implica duas fases, sendo a primeira o encaminhamento das águas, junto ao centro de saúde, para a mata perto da estrada de Nossa Senhora de Fátima. Se o problema persistir, acrescenta, existe uma alternativa que é a inversão das águas junto ao mercado municipal, que depois vão ser descarregadas na mesma mata. O presidente acredita que a alternativa resolve o problema, no entanto, apenas será executada caso a primeira não tenha sucesso. O projecto deverá estar concluído no fim deste ano, com a empreitada posta a concurso no início de 2024.