Ourém vai apoiar construção de novo lar residencial em Fátima

A Câmara Municipal de Ourém aprovou apoiar financeiramente a construção do Lar Residencial do Centro de Reabilitação e Integração de Fátima (CRIF), assim como parte dos encargos decorrentes do projecto de desenvolvimento de respostas sociais para o Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão da instituição. A proposta de protocolo que suporta este apoio foi aprovada na reunião de câmara de 4 de Dezembro e prevê a atribuição de um montante até sensivelmente 155 mil euros.

O CRIF pretende desenvolver as respostas sociais e iniciar a construção de um lar residencial, tendo para isso obtido uma candidatura aprovada pelo Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES 3.0). Neste contexto, o município vai apoiar com a disponibilização de um montante correspondente a 50% do financiamento privado previsto realizar pela entidade, contribuindo “para a materialização de respostas sociais dirigidas às necessidades da comunidade”, refere a autarquia em comunicado.

O Centro de Reabilitação e Integração de Fátima presta serviços nas áreas da educação, formação, qualificação e reabilitação. A instituição tem como objectivo primordial a integração das pessoas com deficiência ou incapacidade nos diferentes domínios da vida, promovendo a sua qualidade de vida e desenvolvendo um conjunto de actividades de integração social e respeito pela sua dignidade.