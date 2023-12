Rodrigo Henriques com pontaria afinada no tiro com arco

O arqueiro Rodrigo Henriques, em representação do Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense, conquistou o primeiro lugar na quinta prova do campeonato nacional de sala a competir na categoria de arco recurvo olímpico no escalão de cadetes homens. Rodrigo Henriques foi um dos seis arqueiros em representação do clube e lidera o ranking nacional de sala na sua categoria. O prova do campeonato nacional de sala foi organizada pela União Desportiva e Recreativa de Cernache, em Coimbra.