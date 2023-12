Aluno da Escola Profissional de Salvaterra de Magos na final de concurso de talentos

Leandro Candeias, de 20 anos, aluno do 12º ano do curso de Cozinha e Pastelaria da Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM) é um dos três finalistas apurados para a final nacional do concurso Jovem Talento da Gastronomia. Leandro Candeias vai competir na categoria Inovação com Bacalhau da Noruega. A grande final acontece na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril nos dias 13 e 14 de Dezembro. O jovem reside na Branca, concelho de Coruche. No 11º ano realizou um estágio no Restaurante Belcanto, do chef José Avillez, único restaurante português com duas estrelas Michelin e o 25º na lista The World’s 50 Best Restaurants, tendo recebido elogios por parte de toda a equipa. Na nota final de estágio acabou com 19, numa escala de 0 a 20 valores. Durante as férias de Verão de 2022 e 2023 foi convidado a reforçar equipas em empreendimentos de luxo no distrito de Faro e de Setúbal.

O concurso Jovem Talento da Gastronomia destina-se a todos os estudantes de hotelaria e restauração que tenham idade igual ou inferior a 25 anos. O concurso funciona como uma montra de talentos, estimulando a aprendizagem e a aquisição de novas experiências. A EPSM tem uma história de sucesso com muitos alunos premiados em várias categorias.