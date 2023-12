Médica que dava consultas em Assentis abandona projecto bata branca

Provedor fala em atrasos no estabelecimento dos protocolos e adianta que já há uma nova médica para entrar ao serviço. Presidente do município diz que autarquia só pode pagar a sua parte quando receber a factura.

A única médica que estava desde Outubro último a prestar serviço, através do Bata Branca, no Centro de Saúde de Assentis e no pólo de Casais de Igreja decidiu abandonar o projecto por falta de pagamento, denunciou em comunicado a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo (CUSMT), que acusa a Misericórdia e a Câmara de Torres Novas de não terem cumprido com as suas responsabilidades.

Em contraponto, o provedor da Misericórdia de Torres Novas, António Gouveia, refere em declarações a O MIRANTE que esta instituição ainda se encontra a aguardar a assinatura do protocolo com a União das Misericórdias que, por sua vez, ainda não estabeleceu, devido a burocracias e a um erro num dos documentos, o respectivo protocolo com a Administração Central de Saúde. Apesar disso e como se tratava de “uma situação de urgência”, a Misericórdia de Torres Novas “saltou alguns passos” para que os utentes de Assentis e Chancelaria passassem a ter médicos.

*Notícia completa na próxima edição semanal de O MIRANTE