Novas salas em Fátima aumenta oferta de creche para famílias do concelho de Ourém

Na quinta-feira, 30 de Novembro, foi inaugurada a extensão da creche do Centro Infantil Filhos de Santa Maria de Leuca, em Fátima. A nova valência vem acrescentar duas salas e 32 vagas à oferta de creche para crianças até aos três anos no concelho de Ourém. Para além do executivo municipal, a ocasião contou com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e do director da Segurança Social de Santarém, Renato Bento, assim como funcionários da instituição, o promotor da obra e pais.

A data serviu também para se proceder à assinatura do acordo de cooperação entre a instituição e o Instituto da Segurança Social que, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), permitiu financiar as obras de ampliação, intervenções que também contaram com financiamento do município de Ourém.

Ana Mendes Godinho destacou o empenho e o empreendedorismo do município na área social reforçando a necessidade de trabalhar em conjunto, para que se consiga, cada vez mais, fazer face às desigualdades sociais. A ministra fez referência à cada vez maior necessidade de encontrar soluções para acolher todas as crianças que a partir do último ano passaram a beneficiar da medida de gratuitidade das creches. Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia, não escondeu a sua preocupação com o cenário de escassez de vagas ao nível de creches no concelho, facto que justifica o atento e permanente trabalho junto das instituições, de forma a encontrar soluções para o problema. O autarca destacou ainda o volume de investimentos na área social do município, quer ao nível de infância, quer ao nível da terceira idade, com 18 dossiês em curso num montante global a rondar os 20 milhões de euros. Sete desses programas referem-se a creches e prevê-se que possam criar 280 vagas.