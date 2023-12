O presépio de Cristina Duarte em Póvoa das Mós

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A tradição volta a repetir-se na quadra natalícia na casa de Cristina Duarte em Póvoa das Mós, freguesia de Pernes, no concelho de Santarém. Há mais de 30 anos que constrói um presépio de grandes dimensões que começou com meia dúzia de figuras e, actualmente, já ultrapassa as cinco centenas de peças, entre figuras e acessórios. O presépio é composto por figuras tradicionais de barro e bastantes acessórios também feitos por Cristina Duarte. Não falta também a iluminação e uma base composta por musgo, areia, pedras e madeira. É feito todos os anos e tem vindo a crescer gradualmente, suscitando a admiração de amigos e conhecidos que elogiam o trabalho da autora.