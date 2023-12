Tomar promove cozinheiros do concelho

A primeira sessão da iniciativa Chef’s de Cá decorreu a 23 de Novembro, no Mercado Municipal de Tomar, com o objectivo de dinamizar o espaço, promover os cursos profissionais de culinária e restauração da Escola Profissional de Tomar e o trabalho feito nas cozinhas do concelho. A iniciativa é uma parceria entre o município de Tomar e a escola e decorre até Abril do próximo ano. Todos os meses realiza-se a confecção de um prato ou doce com ingredientes base diferentes, com o apoio dos alunos da Escola Profissional de Tomar e uma entidade ou restaurante convidado. Desta vez o ingrediente utilizado foi o marmelo e a entidade convidada foi o Centro Social e Paroquial de Asseiceira.

A próxima sessão vai decorrer a 14 de Dezembro, entre as 10h00 e as 12h30, cujo tema será o bolo-rei, típico na época natalícia.