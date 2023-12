Um dos maiores eventos de fitness do país passou por Santarém e pôs toda a gente a mexer

O evento “Portugal Fit 2023” realizou-se no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, e colocou milhares de pessoas a mexer no fim-de-semana de 25 e 26 de Novembro. Cristina Marcos, de 57 anos, foi uma das participantes com quem O MIRANTE falou e que não tem dúvidas de que o exercício físico mudou a sua vida. A participante diz que a actividade física passou a ser um modo de vida. Apesar de fazer corridas, caminhadas e trilhos, a sua actividade de eleição é o zumba por ser “anti-depressivo”. Olha para a prática de actividade física como um desafio à sua capacidade de superação e também como escape ao stress do trabalho. “Uma das vantagens do exercício, nomeadamente em grupo, é a parte social. Cimentamos amizades que depois vamos mantendo para o resto da vida”, refere. Para Cristina Marcos sair de casa para praticar exercício físico é um passo em frente para a preservação da saúde mental e tentou incutir sempre nos seus familiares essa forma de estar. Carolina Matias, 30 anos, filha de Cristina Marcos, sempre frequentou ginásios, fez natação de competição e actualmente pratica padel.

Diogo Martins, 17 anos, é aluno do 11º ano do curso de Técnico de Desporto na Escola Dra. Maria Judite Serrão de Andrade, no Sardoal. Atleta federado no Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lagartos”, na modalidade de futebol, diz que o companheirismo no desporto colectivo á algo que sempre o cativou e o fez evoluir enquanto ser humano. Diogo Martins afirma que é importante para os jovens encontrar o desporto certo, dependendo sempre da sua vontade e características físicas. “Importante é nunca fazermos nada contrariados. Se escolhermos o desporto que gostamos, seja ele qual for, é meio caminho andado para termos uma vida saudável”, frisa. Afonso Pissarreira, de 17 anos, é colega de escola de Diogo Martins e revela que a auto-confiança foi uma das característica que o desporto lhe ajudou a desenvolver. Joga na posição de guarda-redes e afirma, com convicção, que ainda sonha em tornar-se jogador profissional.

No evento “Portugal Fit” a programação incluía as aulas de grupo Les Mills e também as RFM Performance Manz Games, uma competição que combina corrida, remo e outros exercícios. O evento teve como entidade organizadora a empresa Manz, numa colaboração directa com a empresa municipal Viver Santarém.