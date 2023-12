Utentes fazem vigília por mais médicos de família no ACES Estuário do Tejo

As comissões de utentes do Estuário do Tejo promovem esta terça-feira, 12 de Dezembro, uma vigília na sede do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Alverca do Ribatejo

As comissões de utentes do Estuário do Tejo promovem na terça-feira, 12 de Dezembro, uma vigília na sede do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, para exigir mais médicos de família. De acordo com Nélia Ferreira, do Movimento de Utentes de Serviços Públicos (MUSP) de Vila Franca de Xira, existem cerca de 77.000 utentes sem médico de família no concelho, sendo que dois dos centros de saúde, de Alhandra e de Forte da Casa, não têm um único médico de família contratado.

Em Azambuja, 70% da população não tem médico de família e em Alenquer esta percentagem sobe para 80%, o que, de acordo com Nélia Ferreira, “são menos utentes que em Vila Franca de Xira porque são populações mais reduzidas”, no entanto, grande parte destes utentes “são pessoas já de uma certa idade que também não têm acesso a transportes e vivem mais isoladas, e não têm outra alternativa”.

Nélia Ferreira explicou também, em declarações à Lusa, que, embora haja concursos para substituir os médicos de família que se reformam, “há poucas respostas aos lugares, uma vez que as condições gerais já não são aliciantes”. As comissões de utentes do Estuário do Tejo têm organizado outros protestos com objetivos semelhantes ao desta vigília ao longo deste ano, como um cordão humano na sede do ACES, em março, e um encontro em Forte da Casa, um dos locais sem médico de família, em junho. A vigília decorrerá a partir das 18h00.