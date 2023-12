Abertas candidaturas para atribuição de lugares na Feira de São Matias

Estão abertas as candidaturas para a atribuição de lugares, através de hastas públicas, na centenária Feira de São Matias, que se irá realizar de 9 a 25 de Fevereiro, no Aquapolis Sul, em Rossio ao Sul do Tejo, concelho de Abrantes. As inscrições podem ser feitas até 5 de Janeiro, através do preenchimento e envio do formulário de candidatura, que pode ser encontrado no site do município de Abrantes, no serviço de atendimento do município e nas instalações municipais junto da Loja do Cidadão.

De cariz popular, destaca a autarquia em comunicado, a Feira de São Matias tem atracções e divertimentos, espaços de venda de quinquilharias, malas, têxtil-lar, calçado, loiças, cutelaria entre outros artigos e uma zona dedicada à comercialização de produtos alimentares e bebidas. O evento secular, organizado pelo município, terá ainda uma zona dedicada a espectáculos musicais e à divulgação das actividades económicas do concelho. Em 2024 vai decorrer de segunda a quinta-feira das 14h00 às 22h00, sextas-feiras das 14h00 à 01h00, sábados das 12h00 à 01h00 e domingos das 12h00 às 22h00.