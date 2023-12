Apanhados a vender roupa contrafeita no mercado de Alhandra

Dois homens e uma mulher, com idades entre os 47 e 55 anos, foram apanhadas pela Unidade de Acção Fiscal da Guarda Nacional Republicana (GNR) a vender roupas e peças de calçado contrafeito no Mercado do Levante em Alhandra e levantou-lhes três autos por crimes contra a propriedade industrial.

Tratavam-se, segundo as autoridades, de peças que visavam imitar marcas conhecidas do mundo da moda vendidas a preços muito abaixo do seu real valor de mercado e sem permissão das marcas para serem transaccionados. A operação aconteceu a 23 de Novembro quando os fiscais entraram à paisana no mercado e acabaram por ser apreendidos para destruição 186 artigos num valor avaliado em 1.860 euros, segundo a GNR.

A acção de fiscalização, segundo o comunicado da GNR, visou o combate à contrafacção, uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos. Várias bancas do mercado foram fiscalizadas e os militares procuraram as guias de confirmação de proveniência do material. “O objectivo principal deste tipo de acções é salvaguardar os direitos da propriedade industrial, visando o combate à contrafacção, imitação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos, protegendo as regras da livre concorrência do mercado e os direitos do consumidor”, refere a GNR em comunicado. Os factos foram comunicados ao Ministério Público, que vai seguir com o processo.

Mercado a necessitar de obras

Na última reunião de Câmara de Vila Franca de Xira a coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), pela voz de Ana Afonso, quis saber quando é dado o primeiro passo nas obras de recuperação do mercado de Alhandra e a sua ligação pedonal à zona da escola básica Soeiro Pereira Gomes. “O projecto de reorganização do Mercado do Levante é uma necessidade, já o dissemos várias vezes. O espaço precisa de ser melhorado para quem o visita e trabalha”, criticou.

Segundo o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), as obras de melhoria do mercado e a sua ligação à escola já estão contempladas no orçamento municipal para o próximo ano e tudo indica que avancem em 2024. A melhoria do espaço do mercado é há muito uma preocupação, inclusivamente, dos eleitos da Assembleia de Freguesia de Alhandra, que aprovaram no ano passado uma moção exigindo que a Câmara de Vila Franca de Xira avance rapidamente com a requalificação e melhoria do espaço.