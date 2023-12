Bombeiros de Benavente continuam à espera de obras no quartel

Quase um ano depois de uma intempérie ter destruído parte do telhado e da clarabóia do quartel dos Bombeiros Voluntários de Benavente, que tem causado infiltrações e inundações numa das salas de desporto do quartel, a corporação continua à espera que a Câmara de Benavente a ajude a fazer as obras e a resolver o problema. Presidente do município diz que há dinheiro para a intervenção e que a bola está agora do lado da associação.

Na noite de 1 de Dezembro, durante a inauguração de uma nova exposição que está patente até dia 10 no quartel (ver caixa), o dirigente da colectividade, Nuno Martins, aproveitou a presença do presidente do município, Carlos Coutinho, para lhe lançar novo apelo para que o município ajude a corporação a avançar com as obras. “Estamos desde Janeiro com problemas no telhado do pavilhão e clarabóias. Com as fortes chuvadas que tivemos ontem (30 de Novembro) tudo se encheu de água outra vez e estamos há demasiado tempo à espera da ajuda da câmara”, lamentou o dirigente a O MIRANTE. Nuno Martins lamenta o excesso de burocracia que, na prática, leva a que a solução para o problema se arraste.

O autarca de Benavente, Carlos Coutinho, diz que há muito que o município reservou 145 mil euros para a obra mas que a bola está do lado da associação. “Vejam do ponto de vista dos procedimentos de contratação como vão fazer, porque estão obrigados a ter os mesmos procedimentos que a câmara. Têm na vossa equipa alguém que disse que percebia de procedimentos de contratação, têm uma funcionária da câmara à disposição que iria ver como é que se fazia isso e depois podiam lançar as empreitadas”, explicou.

Carlos Coutinho não poupou nas palavras, dizendo não poder admitir que uma entidade como a câmara, “que sempre esteve ao lado dos bombeiros e foi sempre parceiro activo”, veja queixas escritas nas redes sociais dizendo que a culpa dos trabalhos não avançarem é da câmara. Queixas que, ressalvou, não foram escritas por dirigentes da corporação. “É da maior injustiça porque há muito que temos o dinheiro, agora não peçam é para que seja o presidente a vir fazer as obras”, criticou. A associação humanitária, recorde-se, pede ajuda desde Janeiro para fazer face aos estragos causados pela chuva intensa num edifício que há muito que precisa de obras.