Dadores de Sangue da Póvoa de Santa Iria promovem última colheita do ano

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria está a mobilizar a comunidade para participar na última colheita de sangue e inscrição de potenciais dadores de medula óssea, agendada para sábado, 16 de Dezembro. A recolha de sangue tem lugar das 15h00 às 19h30 na sede da associação, localizada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria. A associação explica que durante este período crucial do ano, quando as reservas de sangue atingem níveis críticos, é importante todos os cidadãos se unirem à causa. A colheita de sangue é uma iniciativa vital para garantir que as reservas de sangue chegam para atender às necessidades, especialmente durante o período natalício.