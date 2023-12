Duas listas disputam liderança do Centro de Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira

As eleições para os novos corpos sociais do Centro de Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira (CBEI) realizam-se esta quarta-feira, 13 de Dezembro e vão estar duas listas a disputar a liderança daquela que é uma das mais importantes instituições da cidade. A Lista A tem a seguinte composição: Mesa da Assembleia Geral: Presidente: Maria João Machado Peleja; 1.º Secretário: Diana Mafalda Mota Saldanha; 2.º Secretário: Cláudia Sofia Pires de Moura e Suplente: Cátia Alexandra da Silva Rocha. Na direcção a lista propõe o nome para presidente de Marta Sofia Calisto dos Santos; Vice-Presidente: Irina da Conceição Mendes de Almeida; Tesoureiro: Ruben Manuel Pires Serpa; Secretário: Ana Marta Formigo da Cunha; Vogal: Flávio Miguel Gomes Brás; 1.º Suplente: Sofia Cristina Nogueira Afonso; 2.º Suplente: Inês Cristina Matos Mendes; 3.º Suplente: Rosa Isabel Soares Hilário; 4.º Suplente: Álvaro Miguel Bernardo Figueiredo. Para o conselho fiscal a Lista A propõe para presidente António Pedro Costa Barbosa; 1.º Vogal: Maria Rosa Alcaide Costa Luís; 2.º Vogal: Hugo Alexandre Brandão Ribeiro e Suplente: André Manuel Branco Nunes.

A outra lista que vai disputar os corpos sociais do CBEI é a Lista M+CBEI, liderada pelo actual presidente da direcção, Gil Teixeira, que propõe para vice-presidente Miguel Ângelo Dinis de Melo Real; Tesoureiro: Flavia Alexandra Silva Pimenta; Secretário: Joana Margarida Ramos Gomes; Vogal: Silvia Alexandra Fernandes Henriques da Silva; 1.º Suplente: Ana Isabel de Gouveia Teixeira e como 2.º Suplente Érica Marisa dos Santos Marques. Para a presidência da assembleia-geral são propostos os nomes de, para presidente: Carlos José Carvalho Fernandes; 1.º Secretário: Daniel dos Santos Sá; 2.º Secretário: Lilian Fernanda Marques Barbosa e como suplente Sónia Sofia Garcês Fernandes. Para o conselho fiscal surgem os nomes de João Luís Tavares Carolino (presidente); Nelson Alexandre Gomes Duarte (primeiro vogal) e Maria Beatriz Ferreira Roberto (segundo vogal).

O acto eleitoral vai ter lugar na sede do CBEI em Vila Franca de Xira com os horários de voto a serem os seguintes: entre as 07h30 e as 09h30 e as 16h00 e as 19h00.