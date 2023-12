Entroncamento e Santarém recebem concertos de Natal no fim-de-semana

Dois concertos de Natal vão decorrer no Entroncamento e em Santarém no próximo fim-de-semana, a cargo do Conservatório de Música de Santarém e da Associação Concórdia Música. Os concertos, com direcção de Pedro Correia, têm lugar no dia 16 de Dezembro às 21h00 no Cine Teatro São João, no Entroncamento, e no dia 17 de Dezembro, às 19h00, na Sé Catedral de Santarém.