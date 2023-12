Incêndio faz um ferido grave no Pombalinho

Um incêndio urbano numa habitação na tarde desta terça-feira, 12 de Dezembro, causou um ferido grave no Pombalinho, concelho da Golegã, que teve de ser transportado para o Hospital de Abrantes, confirmou o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo a O MIRANTE. O alerta foi dado às 18h45 e às 19h25 o incêndio estava extinto. No local estiveram os Bombeiros da Golegã, a GNR e a viatura médica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, num total de cinco veículos e treze operacionais.