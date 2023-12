Largo da Torre do Bispo transformado em espaço de lazer

Intervenção incluiu a recuperação do fontanário, zonas arborizadas e novos espaços com mobiliário urbano e equipamentos fitness.

O Largo da Torre do Bispo, no concelho de Santarém, foi requalificado. O projecto incluiu a recuperação do fontanário, zonas arborizadas e novos espaços com mobiliário urbano e equipamentos fitness, uma pequena zona com uma pérgula, mesa e bancos, potenciando esse espaço público junto à Estrada Nacional 3 para usufruto da população e para possível posto de descanso, tratamento e apoio aos peregrinos.

A obra foi inaugurada no dia 10 de Dezembro, pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, pela presidente da União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, Guida Botequim, e pelo presidente da União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira, Ricardo Costa. Estiveram também presentes Joaquim Neto, presidente da Assembleia Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, vice-presidente da câmara, e o vereador Nuno Russo, entre outros autarcas.

Com esta intervenção, o largo em tout-venant deu lugar a um espaço ordenado de viaturas e de lazer e descanso, contribuindo simultaneamente para a qualidade ambiental e paisagística do local. Foram marcados três lugares de estacionamento para viaturas pesadas e de grandes dimensões e outros para viaturas ligeiras.

Guida Botequim e Ricardo Costa agradeceram a concretização da obra que dignifica um lugar com tanta história, onde, há muitos anos atrás, se realizava uma feira anual, que, até à sua extinção, era considerada como uma das feiras mais antigas do país. Actualmente, o Largo da Torre do Bispo é um ponto de encontro e referência para os peregrinos de Fátima.