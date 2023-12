Mação distinguida como Autarquia Familiarmente Responsável

A Câmara de Mação foi distinguida, pelo 11º ano consecutivo, como Autarquia Mais Familiarmente Responsável. O município recebeu a distinção do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis recebendo a bandeira verde com palma. A cerimónia de entrega das bandeira decorreu a 6 de Dezembro, em Coimbra, onde esteve presente o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela (PSD). “Esta distinção reflecte um trabalho de vários anos, com opções e decisões acertadas assim como com o esforço e dedicação de muitos em prol de todos”, referiu o autarca, acrescentando que este é o resultado e reconhecimento da política de grande proximidade com a população.

Segundo nota de imprensa da Câmara de Mação, o município tem implementado e reforçado, ao longo dos vários anos, medidas de apoio à natalidade e às famílias assim como vários outros apoios proporcionando mais e melhores condições e qualidade de vida a quem reside e constitui família no concelho. “Este é um importante contributo para que os cidadãos se sintam confortáveis, estáveis e sempre bem acolhidos no seu concelho e por cá se mantenham usufruindo das condições oferecidas e reconhecidas pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis”, conclui Vasco Estrela.