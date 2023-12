Comissão de cogestão da RNET reuniu em Benavente

Autarcas de Vila Franca de Xira, Benavente e Alcochete apresentaram e aprovaram a estratégia de gestão conjunta da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET). Envolver a sociedade civil e estabelecer parcerias são medidas fundamentais para proteger o ecossistema.

A comissão de cogestão da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) esteve reunida na segunda-feira no auditório do Palácio do Infantado, em Samora Correia.

No encontro os três presidentes de Câmara dos municípios de Vila Franca de Xira, Benavente e Alcochete, que integram a RNET, apresentaram e aprovaram as medidas do plano de gestão conjunta.

Os objectivos estratégicos definidos pela comissão prendem-se com a conservação da natureza e protecção da biodiversidade e restauro ecológico dos ecossistemas existentes na RNET. A comissão considerou ainda importante incentivar a participação activa da sociedade civil na defesa e conservação dos valores naturais desta reserva, fomentando o desenvolvimento de actividades locais.

A RNET é a terceira área protegida da região de Lisboa e Vale do Tejo aderente ao modelo de cogestão, estando já em funcionamento as comissões da Reserva Natural das Berlengas e da Reserva Natural do Paul do Boquilobo.

Desde 6 de Dezembro de 2022 que os três municípios aderiram ao modelo de cogestão para esta área protegida, partilhando as responsabilidades na gestão da RNET com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, instituições de ensino superior, organizações não-governamentais do ambiente e entidades locais, visando a implementação de actividades consideradas prioritárias para a divulgação e salvaguarda deste património natural.

Os representantes da Companhia das Lezírias, Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira e a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Avifauna também marcaram presença na reunião.