Espite vai ter um parque urbano e de lazer

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou o lançamento do concurso público que vai viabilizar a construção do Parque Urbano e de Lazer de Espite. O projecto vai ser implementado no centro da freguesia e vai dotar Espite de um espaço de lazer e recreação para usufruto da população.

O investimento municipal é de cerca de 50 mil euros e a empreitada vai ter um prazo de execução de 90 dias. O futuro Parque Urbano e de Lazer de Espite resulta de uma proposta submetida no âmbito do Orçamento Participativo de Ourém e vai preservar as características naturais da área de implementação, como é exemplo a arborização, galeria ripícola e linha de água aí existentes. O projecto contempla a construção de uma rede de percursos que permite desfrutar da linha de água existente, além da instalação de um parque infantil e de uma zona destinada à apresentação de actividades de âmbito cultural, usando o declive natural do terreno como anfiteatro.

Será também efectuado o aproveitamento da água da fonte pública instalada no terreno, com a criação de um tanque e outros elementos que acompanharão os percursos pedonais. O Parque Urbano e de Lazer de Espite conta ainda com diverso mobiliário urbano e alguns elementos de sombra, além das indispensáveis infraestruturas de rede de águas e iluminação pública.