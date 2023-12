Hospital de Santarém com financiamento para adquirir equipamento de tomografia computorizada

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) recebeu um financiamento de um milhão e 100 mil euros para adquirir um equipamento de tomografia computorizada, no âmbito do programa “Modernização Tecnológica dos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde”. Em comunicado, a instituição de saúde refere que o financiamento foi oficializado na terça-feira, numa cerimónia realizada no IPO (Instituto Português de Oncologia) do Porto.

Citada na nota, a presidente do conselho de administração do HDS, Ana Infante, destaca que o equipamento irá contribuir significativamente para a modernização tecnológica do estabelecimento hospitalar, “assim como para uma maior rapidez e fiabilidade no diagnóstico dos utentes”, e poderá potenciar a “atractividade do hospital e a motivação dos profissionais de saúde”.

O financiamento faz parte de um investimento mais amplo de 117 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que beneficiará cerca de três dezenas de unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde com equipamentos médicos pesados, é ainda referido na nota.